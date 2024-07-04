شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «البخور الذكي» توافق على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة البخور الذكي للتجارة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال).

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل نص المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.