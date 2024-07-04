شكرا لقرائتكم خبر عن «وفرة» تتوقع الانتهاء من اتفاقية توريد مع شركة إيطالية في الربع الأخير من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية آخر التطورات بشأن توقيع عقد مع شركة بافان الإيطاليّة (المملوكة لشركة جيا الألمانيّة) لتوريد خط إنتاج مكرونة اسباقيتي وخط إنتاج شعيريّة ضمن خطة الشركة لتحديث وأتمتة خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بتاريخ 22/11/2022م، وإعلانها اللاحق حول استمرار الشركات المعنيّة في تركيب الخطوط بتاريخ 19/02/2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن من المتوقع الانتهاء من الحدث خلال الربع الأخير من العام الحالي، فيما كانت تتوقع قبل ذلك الانتهاء من الحدث خلال شهر يونيو 2024م

وأضافت أن سبب التأخير يعود إلى التأخير في توريد بعض المعدّات من المورّد وبالتالي تأخّر اكتمال تركيبها، وأيضاً بسبب الحاجة لاستكمال الشبكة الكهربائيّة المناسبة للخطوط.

ومن المتوقع ظهور الأثر المالي خلال النصف الأوّل من 2025م