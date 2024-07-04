شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الخليج الأهلية» تحصل على تصنيف تأمين القوة المالية BBB+ من «فيتش» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني حصولها على تصنيف تأمين القوة المالية BBB+ وتصنيف التأمين الوطني للقوة المالية AA- (sau) مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين من وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتماني.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، قالت وكالة فيتش أن تصنيف شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني يعكس قوة رأس المال وتحسن آدائها المالي وملف الشركة الجيد.

