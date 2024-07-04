شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاضات جديدة بأسعار السيارات الألمانية والصينية بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شهد شهر يوليو 2024 انخفاضات جديدة في أسعار السيارات الصينة والألمانية من خلال وكلائها المعتمدين في مصر بقيمة تتراوح ما بين 25 إلى 250 ألف جنيه.

وسجلت السيارة "أوبل كورسا" الألمانية سعر مليون و250 ألف جنيه، أما السيارة "أوبل كروس لاند" فسجلت سعر مليون و350 ألف جنيه.

وشملت التخفيضات أيضا السيارة "أوبل موكا" حيث تراجعت ليتم تقديمها بسعر رسمي مليون و550 ألف جنيه، والسيارة "أوبل جراند لاند" سجلت أسعار الفئة الأولي مليون و700 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و850 جنيها.

وعن السيارة "شيري تيجو 8 - 2025" الصينية والتي يتم تجميعها محليا فقد شهدت تخفيضات بلغت 25 ألف جنيه ليسجل السعر الرسمي للفئة الأولي مليون و100 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و155 ألف جنيه، والفئة الثالثة مليون و225 ألف جنيه .

وأخيرا، فقد شملت التخفيضات السيارة الصينية جاك JS2 موديل 2024 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بقيمة 150 ألف جنيه ليكون السعر الرسمي 699 ألف جنيه وشبري تيجو 3 جاءت بسعر 780 ألف عقب التخفيضات وشيري تيجو 7 برو جاءت بسعر مليون و275 ألف جنية للفئة الاولي أما الفئة الثانية جاءت بسعر مليون 375 ألف جنيه بينما توجد زيادة علي شيري تيجو 7 العادية بقيمة 20 الف جنيه لوجود طلب كبير عليها.