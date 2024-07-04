شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 4-7-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الخميس، 04 يوليو 2024 10:35 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 4-7-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.20جنيه للشراء، و13.21جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.29جنيه للشراء، و13.21جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.20 جنيه للشراء. 13.21جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.29جنيه للشراء. 13.21جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.23جنيه للشراء. 13.23جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.30جنيه للشراء. 13.22جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.28جنيه للشراء. 13.21جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز