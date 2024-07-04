الاقتصاد

8 معلومات لمحور الشراكات الكبرى من مبادرة "ابدأ"

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الخميس، 04 يوليو 2024 10:44 ص

يستهدف محور المشروعات الكبرى، عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة وإليكم 8 معلومات لمحور الشراكات الكبري من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ":

1- زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة.

2- تشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع.

3- تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد.

4- تعميق تكنولوجيا الصناعات المغذية التي تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين.

5- استيفاء كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير تطبيق أحدث التكنولوجيات في الصناعة.

6-  العمل علي رفع نسبة المكون المحلي حيث  تتم زيادتها بشكل تدريجي.

7-  تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

8- تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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