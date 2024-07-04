شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات لمحور الشراكات الكبرى من مبادرة "ابدأ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالخميس، 04 يوليو 2024 10:44 ص
يستهدف محور المشروعات الكبرى، عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة وإليكم 8 معلومات لمحور الشراكات الكبري من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ":
1- زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة.
2- تشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع.
3- تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد.
4- تعميق تكنولوجيا الصناعات المغذية التي تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين.
5- استيفاء كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير تطبيق أحدث التكنولوجيات في الصناعة.
6- العمل علي رفع نسبة المكون المحلي حيث تتم زيادتها بشكل تدريجي.
7- تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
8- تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.
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