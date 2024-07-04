شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات لمحور الشراكات الكبرى من مبادرة "ابدأ" والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف محور المشروعات الكبرى، عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة وإليكم 8 معلومات لمحور الشراكات الكبري من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ":

1- زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة.

2- تشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع.

3- تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد.

4- تعميق تكنولوجيا الصناعات المغذية التي تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين.

5- استيفاء كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير تطبيق أحدث التكنولوجيات في الصناعة.

6- العمل علي رفع نسبة المكون المحلي حيث تتم زيادتها بشكل تدريجي.

7- تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

8- تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.