شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يعقد اجتماعا مع نائبته ورئيس القابضة فى أول يوم عمل له بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع صباح اليوم الخميس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع عدد من قيادات الوزارة وعلى رأسهم المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك في أول يوم عمل له بالوزارة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الاجتماع ناقش ضرورة التنسيق مع المسؤولين بوزارة البترول والثروة المعدنية فى إطار العمل المشترك بين القطاعين لإنهاء أزمة تخفيف الاحمال الناتجة عن نقص في إمدادات الوقود.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن من المقرر أن يتوجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والمهندسة صباح مشالى لعقد اجتماع مشترك مع قيادات وزارة البترول بمقر مجلس الوزراء.