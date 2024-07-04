الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 4-7 2024 مقابل الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 04 يوليو 2024 10:47 ص

ينشر الخليج 365 اليوم الخميس 4- 7- 2024، سعر الجنيه الاسترالينى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزى 61.06 جنيه للشراء، و61.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل 61.27 للشراء، 61.46 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفي وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

61.06. جنيه  للشراء.
61.27 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك الأهلى المصرى

61.27 جنيه للشراء.
61.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك مصر

60.27 جنيه للشراء.
61.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك الإسكندرية

61.24 جنيه  للشراء.
61.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.27 جنيه للشراء.
61.46 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.26 جنيه للشراء.
61.44 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

61.32 جنيه للشراء
   61.61 جنيه للبيع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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