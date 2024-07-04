شكرا لقرائتكم خبر عن خطة مشتركة لـ"الكهرباء والبترول" لوقف تخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماع مع مسئولي قطاع البترول بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث مقر مجلس الوزراء لوضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال فى الأسبوع الثالث من يوليو المقبل.

ورافق الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء وعدد من قيادات الوزارة للمشاركة في الاجتماع المشترك مع قطاع البترول.

وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتمع صباح اليوم الخميس مع عدد من قيادات الوزارة وعلى رأسهم المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك في أول يوم عمل له بالوزارة.



