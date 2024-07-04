شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 4-7-2024 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم الخميس، 04 يوليو 2024 11:40 ص

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 4-7-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 155.5 جنيه للشراء و156.6 جنيه للبيع. يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 155.5 جنيه للشراء 156.6 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 156.3 جنيها للشراء 157.3 للبيع سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 151.2 جنيه للشراء. 157.1 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 151.2 جنيه للشراء.

156.8 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 152.7 جنيه للشراء

157.4 جنيه للبيع

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