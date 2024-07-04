شكرا لقرائتكم خبر عن 12.61 % انخفاض بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر أبريل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر ابريل 2024.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 95.54 خلال شهر ابريل 2024 (أولـي) مقابل 109.33 خلال شهر مارس 2024(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 12.61٪.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الأثاث 147.08 خلال شهر ابريل 2024، مقارنة بشهر مارس 2024، حيث بلغ 134.60 بنسبة ارتفاع قدرها 9.27٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 395.34 خلال شهر ابريل 2024 مقارنة بشهر مارس 2024 حيـث بلغ 352.76 بنسبة ارتفاع قدرها 12.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقـم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 123.72 خلال شهر ابريل 2024 مقارنة بشهـر مارس 2024 حيث بلغ 152.81 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 19.04٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 78.27 خلال شهر ابريل 2024 مقارنة بشــهر مارس 2024 حيث بلغ 92.22 بنســبـة انخـفــاض قدرها 15.13٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.