شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن محور التدريب والبحث والتطوير في "مبادرة ابدأ" والان مع تفاصيل الخبر

يحظى محور التدريب والبحث والتطوير باهتمام كبير في خطة عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ "، حيث تضع في اعتبارها تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجة، وفيما يلى نرصد أهم هذه الأهداف:

1- يهدف محور التدريب والبحث والتطوير من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " إلى الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراتهم .

2- تنفيذ استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة المجتمعية النمطية تجاة التعليم الفني والعمالة الفنية.

3- التعاون والتكامل مع كافة المؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني لتحقيق الاستدامة .

4- تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية.

5- توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية .

6- تدريبات علي أعلي مستوي وفقًا للمقاييس الدولية مما ينعكس على توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري.

7 - دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.