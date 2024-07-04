شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى مصر .. عيار 21 يسجل 3175 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في السوق المصري خلال تداولات اليوم الخميس في الصاغة بعد ارتفاع السعر العالمي للذهب بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3175 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 3175 جنيها.

عيار 24 يسجل 3629 جنيها.

عيار 18 يسجل 2721 جنيها.

الجنيه الذهب 25400 جنيها.

الذهب العالمي

استقر سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بالقرب من أعلى مستوى سجله يوم أمس وذلك بعد أن أدت البيانات الأمريكية الضعيفة إلى زيادة رهانات الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكية سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب من العام.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الخميس لتسجل أعلى مستوى عند 2362 دولار للأونصة حيث يتداول السعر حالياً عند المستوى 2358 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2356 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.2% ليسجل أعلى مستوى في 10 جلسات عند 2365 دولار للأونصة ويغلق فوق منطقة المقاومة 2340 – 2350 دولار للأونصة مما يزيد من زخم الصعود للمعدن النفيس، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

يوم أمس صدرت بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يونيو لتظهر تراجع أعداد الوظائف الجديدة بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، هذا بالإضافة إلى بيانات أعداد طلبات اعانات البطالة الأمريكية التي أظهرت ارتفاع بأعلى من القراءة السابقة. بالإضافة إلى هذا انخفض مقياس نشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في يونيو وسط انخفاض حاد في الطلبيات، مما قد يشير إلى فقدان الزخم في الاقتصاد في نهاية الربع الثاني.



