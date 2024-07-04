شكرا لقرائتكم خبر عن نزيف مستمر في العملة المشفرة.. هل وصل سعر بيتكوين لذروته بالفعل؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند أكثر من 73700 دولار في مارس ولكن منذ ذلك الحين يتم تداوله ضمن نطاق يتراوح بين حوالي 59 ألف دولار و62 ألف دولار، مما جعل بعض المحللين يتوقعون أن العملة المشفرة الأكبر حجماً وصلت إلى ذروتها السعرية بالفعل وبدأت الآن رحلة هبوط، وفق ما ذكر موقع كريبتو كرافت.
وقد اجتذب ذلك تدفقات صافية حتى الآن بلغت حوالي 14.41 مليار دولار، وفقًا لـشركة "سي سي داتا".
تسمح صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين بشراء منتج يتتبع سعر البيتكوين دون امتلاك العملة المشفرة الأساسية.
اقرأ أيضاً: تراجع زخم صناديق بيتكوين المتداولة وسط تخارج صغار المستثمرين
ويقول أنصار العملات المشفرة إن هذا ساعد في إضفاء الشرعية على فئة الأصول وتسهيل مشاركة المستثمرين الكبار في العمليات التجارية المختلفة.
تميل هذه الدورات - التي اكتملت ثلاث منها الآن منذ إطلاق البيتكوين - إلى اتباع نمط مماثل.
لكن يشير تقرير «سي سي داتا» الذي يراقب أسواق وأسعار البيتكوين إلى أن العملة قد تصل إلى ارتفاع جديد.
وقالت شركة البيانات والأبحاث إن الاتجاهات التاريخية أظهرت أن حدث النصف يسبق دائمًا فترة من التوسع في الأسعار يمكن أن تستمر لتشمل أي وقت ما بين 366 يومًا إلى 548 يومًا "قبل الوصول إلى قمة الدورة السعرية حيث يمر كل نصف بدورة أطول من الدورة السابقة بسبب نضوج فئة الأصول وانخفاض التقلبات".
اقرأ أيضاً: تجاوز 10 آلاف دولار.. ما سر التراجع الكبير في سعر بيتكوين؟
وعليه فإن آخر تقسيم لعملة البيتكوين حدث في 19 أبريل من هذا العام لذا فإن المرحلة الزمنية الحاليو مازالت في مسارها.
وذكر محللون أن اتجاهات الدورة الحالية غير الاتجاهات السابقة، مضيفين بأنه من المرجح أن يحدث نشاط تداولي منخفض في الربع الثالث.
لكن يقولون بأنه رغم ذلك وبفرض حدوث تراجع للأسعار فالأرجح أن يكون مؤقتًا ومن بعد ذلك قد نشهد اختراق مستويات بيتكوين المرتفعة السابقة إلى مستويات أعلى مما حققته في مارس وربما يكون ذلك قبل نهاية العام أو العام المقبل.
لماذا انخفض سعر بيتكوين؟كان الدافع الرئيسي وراء الارتفاع إلى أعلى مستوى قياسي لها في مارس هو الموافقة على من قبل المنظمين على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بعملة البيتكوين في الولايات المتحدة في يناير.
وقد اجتذب ذلك تدفقات صافية حتى الآن بلغت حوالي 14.41 مليار دولار، وفقًا لـشركة "سي سي داتا".
تسمح صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين بشراء منتج يتتبع سعر البيتكوين دون امتلاك العملة المشفرة الأساسية.
اقرأ أيضاً: تراجع زخم صناديق بيتكوين المتداولة وسط تخارج صغار المستثمرين
ويقول أنصار العملات المشفرة إن هذا ساعد في إضفاء الشرعية على فئة الأصول وتسهيل مشاركة المستثمرين الكبار في العمليات التجارية المختلفة.
ماذا تعني «ذورة بيتكوين»؟تعني «ذورة» البيتكوين الفترة التي ترتفع فيها العملة الرقمية إلى مستوى قياسي جديد ثم تنخفض مرة أخرى لتدخل مرحلة هبوطية أو مايسمى "شتاء العملات المشفرة".
تميل هذه الدورات - التي اكتملت ثلاث منها الآن منذ إطلاق البيتكوين - إلى اتباع نمط مماثل.
هل وصلت العملة المشفرة إلى الذروة بالفعل؟مع تداول البيتكوين ضمن نطاق منخفض بعد أعلى مستوى تاريخي وصلت له يتساءل الكثيرون عما إذا كانت العملة المشفرة قد وصلت إلى قمة الدورة الحالية.
لكن يشير تقرير «سي سي داتا» الذي يراقب أسواق وأسعار البيتكوين إلى أن العملة قد تصل إلى ارتفاع جديد.
وقالت شركة البيانات والأبحاث إن الاتجاهات التاريخية أظهرت أن حدث النصف يسبق دائمًا فترة من التوسع في الأسعار يمكن أن تستمر لتشمل أي وقت ما بين 366 يومًا إلى 548 يومًا "قبل الوصول إلى قمة الدورة السعرية حيث يمر كل نصف بدورة أطول من الدورة السابقة بسبب نضوج فئة الأصول وانخفاض التقلبات".
اقرأ أيضاً: تجاوز 10 آلاف دولار.. ما سر التراجع الكبير في سعر بيتكوين؟
وعليه فإن آخر تقسيم لعملة البيتكوين حدث في 19 أبريل من هذا العام لذا فإن المرحلة الزمنية الحاليو مازالت في مسارها.
تداول بيتكوين ينخفض في البورصاتيضاف إلى ذلك حالة من انخفاض نشاط التداول بالبورصات المركزية منذ شهرين تقريبًا بعد حدث النصف وهو ما يشير إلى أن الدورة الحالية قد تتوسع أكثر حتى عام 2025، وفق ما ترى سي سي داتا.
وذكر محللون أن اتجاهات الدورة الحالية غير الاتجاهات السابقة، مضيفين بأنه من المرجح أن يحدث نشاط تداولي منخفض في الربع الثالث.
لكن يقولون بأنه رغم ذلك وبفرض حدوث تراجع للأسعار فالأرجح أن يكون مؤقتًا ومن بعد ذلك قد نشهد اختراق مستويات بيتكوين المرتفعة السابقة إلى مستويات أعلى مما حققته في مارس وربما يكون ذلك قبل نهاية العام أو العام المقبل.