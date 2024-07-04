شكرا لقرائتكم خبر عن نزيف مستمر في العملة المشفرة.. هل وصل سعر بيتكوين لذروته بالفعل؟ والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية