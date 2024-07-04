شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى بختام تعاملات الأسبوع مدفوعا بصعود أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالخميس، 04 يوليو 2024 03:07 م
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي، والشرقية - إيسترن كومباني، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بضغوط عمليات جني الأرباح، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.908 تريليون جنيه.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 28364 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12257 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 6222 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 9057 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز