شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى بختام تعاملات الأسبوع مدفوعا بصعود أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي، والشرقية - إيسترن كومباني، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بضغوط عمليات جني الأرباح، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.908 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 28364 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12257 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 6222 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 9057 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة.