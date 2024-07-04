شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تستعرض الفرص الاستثمارية في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

فرص استثمارية

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة اليوم، ورشة عمل للتعريف بالفرص الاستثمارية.وتناولت الورشة التي عقدت بمقر غرفة المدينة المنورة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، والتوعية بالأنظمة واللوائح المنظمة لطرح الفرص الاستثمارية، وتوضيح آلية تقييم العطاءات وعروض المستثمرين، وتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى تعظيم المنفعة الاقتصادية والسياحية لسكان المنطقة وزائريها.وأشار مدير إدارة الاستثمار والأصول بالوزارة خالد الحريشي، إلى أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة والمستهدفة، من ضمنها: جزء من متنزه أبا الجود الوطني 2 لإنتاج الشتلات البرية على مساحة 125 ألف م2، بالإضافة إلى ست فرص استثمارية مستهدفة بمختلف القطاعات الواقعة في عدة محافظات بمنطقة المدينة المنورة.من جهته، أوضح مدير إدارة المشاريع المؤسسية والتغيير في صندوق التنمية الزراعية الدكتور بندر الربيعة، أن حجم التمويل المقدم من الصندوق في منطقة المدينة المنورة تجاوز 1.8 مليار ريال، عن طريق أكثر من 26 ألف قرض تمويلي؛ للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي وتطوير التسويق والخدمات الزراعية.