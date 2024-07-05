شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أرقام خطوط التليفون المحمول المسجلة برقمك القومى؟ والان مع تفاصيل الخبر

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خدمة "أرقامي" على تطبيق My NTRA يمكن من خلالها مساعدة العميل على معرفة عدد الخطوط المسجلة برقمه القومي لدى كل شركة عن طريق الاستعلام من خلال الرقم القومي.

في حال ظهور أكثر من خط يجب على العميل اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى أحد أفرع أو منافذ البيع الخاصة بشركة المحمول التابع لها الخط الذي ترغب في الاستعلام عنه.

تقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية والمسجلة بتعاقد الهاتف المحمول أو جواز السفر الساري للأجانب.

طلب الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمك وغير المعلومة لك.

اتخاذ القرار المناسب وفقًا لاحتياجاتك وحمايًة لحقوقك سواء بإعادة تنشيط الخط باسمك ورقمك القومي أو طلب إلغائه.