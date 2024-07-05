شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. تراجع ملحوظ للبيض والفراخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الفراخ والبيض في مصر، حيث سجلت الفراخ البيضاء مستويات 75 جنيها تسليم أرض المزرعة، ليصل السعر النهائي للمستهلكين 85 جنيها للكيلو تقريباً ويختلف بحسب النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع.

وسجلت أسعار البيض في الأسواق تراجع وسجل سعر الكرتونة هبوط 10 جنيهات تقريباً لتسجل 130 جنيها للبيض البلدي و 135 للابيض و 137 للبيض الأحمر.

وكانت الأسعار قد بدأت تشهد هبوط بحوالي 10 جنيهات في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها ثم إلي 75 مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر .