شكرا لقرائتكم خبر عن بدء طرح كراسات شروط حجز مشروع "لؤلؤة القاهرة الجديدة" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة تعاونيات البناء، طرح كراسات شروط حجز مشروع لؤلؤة التجمع، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأربعاء الموافق 24 من شالشهر الجارى.

وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد (29) وحدة سكنية استثمارية تسليم ديسمبر 2024 وذلك ضمن وحدات مشروع " لؤلؤة القاهرة الجديدة " بقطاع الاندلس خلف الجامعة الامريكية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

ويقام المشروع على مساحة 143 فدان ويحتوى على منطقة خدمات جاري تنفيذها تتوسط موقع المشروع تتكون من المبنى التجاري والمبنى الادارى والاجتماعي والمسجد والمناطق والملاعب المفتوحة بالإضافة الى قطع أراضي استثمارية لأنشطة الخدمات مخصصة لإنشاء مدرسة دولية ومستشفى تخصصي متميز وعدد 4 مول تجارى.

كما أن نسبة المباني لا تزيد عن 30٪ من المساحة الاجمالية للمشروع وباقي المساحة عبارة عن مسطحات خضراء وطرق داخلية بهدف تحقيق الراحة والرفاهية والتميز للمنتفعين بالمشروع.