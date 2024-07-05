شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 3175 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في السوق المصري خلال تداولات اليوم الجمعة في الصاغة بعد ارتفاع السعرالعالمي للذهب بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3175 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 3175 جنيها

عيار 24 يسجل 3629 جنيها

عيار 18 يسجل 2721 جنيها

الجنيه الذهب 25400 جنيها

الذهب العالمي

استقر سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بالقرب من أعلى مستوى سجله يوم أمس وذلك بعد أن أدت البيانات الأمريكية الضعيفة إلى زيادة رهانات الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكية سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب من العام.

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يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.2% ليسجل أعلى مستوى في 10 جلسات عند 2365 دولار للأونصة ويغلق فوق منطقة المقاومة 2340 – 2350 دولار للأونصة مما يزيد من زخم الصعود للمعدن النفيس، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

يوم أمس صدرت بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يونيو لتظهر تراجع أعداد الوظائف الجديدة بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، هذا بالإضافة إلى بيانات أعداد طلبات اعانات البطالة الأمريكية التي أظهرت ارتفاع بأعلى من القراءة السابقة. بالإضافة إلى هذا انخفض مقياس نشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في يونيو وسط انخفاض حاد في الطلبيات، مما قد يشير إلى فقدان الزخم في الاقتصاد في نهاية الربع الثاني.



