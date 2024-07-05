شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تهيب بالعملاء المخصص لهم وحدات سرعة سداد المستحقات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها ( سكنى - تجارى - خدمي - استثماري - صناعي...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة " الحالات السارى تخصيصها فقط"، والذين عليهم مستحقات ومتأخرات مالية من( أقساط - علاوات ...) بسرعة سداد تلك المستحقات خلال شهر من تاريخ الإعلان.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي من ضمنها الحجز الإدارى على الأرصدة البنكية، للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد.