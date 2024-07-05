شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب عالميا ليصل إلى 2358.14 دولار للأونصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب، خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بالتزامن مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية من أجل الحصول على مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2358.14 دولار للأونصة وصعد بأكثر من 1% خلال الأسبوع، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% لتصل إلى 2366.30 دولار.



ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.



وأشارت بيانات اقتصادية أمس الأول الأربعاء، إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، فيمَا ظهر تقرير منفصل حول زيادة عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % لتصل إلى 30.45 دولار للأونصة، وتتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ 17 مايو الماضي، فيمَا هبط البلاتين 0.2 % ليصل إلى 1000.82 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1019.11 دولار، ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.