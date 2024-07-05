شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: مبيعات السيارات تسجل 4 آلاف و 810 سيارات خلال مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالجمعة، 05 يوليو 2024 11:14 ص
كشف أخر تقرير صادرعن " اميك 2024 " مجلس معلومات سوق السيارات ، أن مبيعات " سيارات الركوب " قد زادت زيادة طفيفة بالمقارنة بشهرأبريل 2024 بفارق 260 سيارة تقريبا .
وسجلت مبيعات " سيارات الركوب " في مايو 2024 إجمالي مبيعات 4,810 سيارة ، بدلاً من 4,550 سيارة، مقارنةً بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي 2023 ، والذي سجل حوالي5,705 سيارة .
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