الاقتصاد

تقرير: مبيعات السيارات تسجل 4 آلاف و 810 سيارات خلال مايو 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الجمعة، 05 يوليو 2024 11:14 ص

كشف أخر تقرير صادرعن " اميك 2024 " مجلس معلومات سوق السيارات ، أن مبيعات " سيارات الركوب "  قد زادت زيادة طفيفة بالمقارنة بشهرأبريل 2024 بفارق 260 سيارة تقريبا .

وسجلت مبيعات " سيارات الركوب " في مايو 2024 إجمالي مبيعات  4,810 سيارة ، بدلاً من 4,550 سيارة، مقارنةً بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي 2023 ، والذي سجل حوالي5,705 سيارة .


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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