وسجلت مبيعات " سيارات الركوب " في مايو 2024 إجمالي مبيعات 4,810 سيارة ، بدلاً من 4,550 سيارة، مقارنةً بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي 2023 ، والذي سجل حوالي5,705 سيارة .

شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: مبيعات السيارات تسجل 4 آلاف و 810 سيارات خلال مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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