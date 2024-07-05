شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالى وسط توقعات بانخفاض الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر حيال التوقعات بانخفاض الطلب وصدور بيانات بشأن التوظيف والأعمال في الولايات المتحدة.

وسجل خام برنت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.17% لتصل إلى 87.5076 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، الذي زاد 9% خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 83.97 دولار بزيادة 9 سنتات عن تسوية أمس الأول الأربعاء.



وارتفع النفط خلال الأسبوع الجاري بفضل توقعات بزيادة الطلب خلال الصيف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.



وقال محللون في مجموعة "إيه.إن.زد" للأبحاث - في مذكرة اليوم الجمعة - "تلقت معنويات السوق دعمًا هذا الأسبوع من خلال مؤشرات على زيادة حركة النقل، بجانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط".



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض كبير بلغ 12.2 مليون برميل في المخزونات الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين بسحب 700 ألف برميل.