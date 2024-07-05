الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 5-7-2024 أمام الجنيه فى البنوك المصرية

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 5-7-2024 أمام الجنيه فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 05 يوليو 2024 12:00 م

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 5-7-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 51.69 جنيه للشراء، و51.89 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 51.67 جنيه للشراء، و51.89 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.78 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

51.78 جنيه للشراء.

51.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

51.69 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

51.69 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

51.67 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى  cib

51.74 جنيه للشراء.

51.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.90 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

51.69 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

51.69 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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