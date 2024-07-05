شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن دعم مبادرة ابدأ لمصنع فانتازيا للمراتب والمفروشات بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

دعمت المبادرة الوطنية لتطويرالصناعة المصرية "ابدأ"، مصنع "فانتازيا"، والذي يُعد أكبر مصنع بالمنطقة الصناعية بمحافظة الدقهلية، وإليكم سبعة معلومات عن مصنع " فانتازيا " .

أولا: دعمت مبادرة " ابدأ " مصنع " فانتازيا " بهدف زيادة الاستثمارات الصناعية وتوطين الصناعات الحديثة، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

ثانيا: تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع " فانتازيا للمراتب والمفروشات 35 طنًا يوميًا من المراتب بمعدل 1000 طن شهريًا .

ثالثا : يقع المصنع على مساحة 10,000 متر مربع بالقرب من مدينة المنصورة الجديدة .

رابعا : مصنع " فانتازيا " هو مصنع خاص بإنتاج المراتب والمفروشات بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

خامسا : تم دعم المصنع من خلال المساعدة في تخصيص قطعة أرض بغرض التوسع، وإقامة المصنع الجديد على مساحة 15,516 مترًا مربعًا، وذلك لتغطية الطلب المتزايد على منتجات المصنع، وذلك في إطار عمل محور "دعم الصناعة"

سادسا : ساهمت مبادرة " ابدأ " في تذليل مختلف العقبات والتحديات التي تواجههم مثل تسهيل الإجراءات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية وكافة الجهات المختصة والمعنية .

سابعا : المصنع متخصص لتصنيع وإنتاج مكونات الإسفنج كالمراتب والفرش الفندقي، وهدفه توفير مزيد من فرص العمل .