شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل ارتفاعها.. تعرف على أسعار البترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعارالعالمية للبترول اليوم الجمعة الموافق 5-7-2024.



وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت أسعار ارتفاعها متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالى، وذلك بدعم من آمال فى طلب قوى على الوقود خلال الصيف بالإضافة لبعض المخاوف بشان الإمدادات.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 87.13 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.69دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 87.06 دولار للبرميل.