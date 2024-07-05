شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مصنع انجل ييست ايجيبت ودعم مبادرة ابدأ فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالجمعة، 05 يوليو 2024 02:19 م
نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ودعم الاستثمارات المحلية وتنميتها، لتوطين صناعات متنوعة بالتعاون مع الشركات العالمية، وإليكم 7 معلومات عن مصنع " انجل ييست ايجيبت"، ودعم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " للمصنع.
أولا : مصنع " أنجل ييست إيجيبت" هو أحد مصانع مجموعة أنجل"بيست الصينية" العالمية بمساحة المصنع 110 ألف متر مربع.
ثانيا : المصنع متخصص في مجال التكنولوجيا الحيوية لجميع أنواع الخميرة ومشتقاتها ومستخلص الخميرة ومشتقاته بمحافظة بني سويف بصعيد مصر بحجم عمالة 1000 عامل تقريبا.
ثالثا: الطاقة الإنتاجية للمصنع ستصل إلى 60 ألف طن من الخمائر الحيوية ومستخلصاتها
رابعا : يُعد المصنع الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعمته مبادرة " ابدأ " بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال تسهيل العديد من الإجراءات، بالإضافة إلي دعم كل من الأعمال الخاصة بمرفق المياه للبدء في التوسعات المستقبلية في مجال الطاقة الحيوية .
خامسا : جميع منتجات المصنع طورت لتكون صديقة للبيئة ونسبة المكون المحلي 90% .
سادسا : القيمة الاستثمارية للمصنع حوالي 250 مليون دولار .
سابعا : حجم التصدير 80% من الإنتاج يتم تصديره إلى 52 دولة حول العالم .
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