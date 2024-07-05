الاقتصاد

7 معلومات عن مصنع انجل ييست ايجيبت ودعم مبادرة ابدأ فى بنى سويف

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الجمعة، 05 يوليو 2024 02:19 م

نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"،  فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ودعم الاستثمارات المحلية وتنميتها، لتوطين صناعات متنوعة بالتعاون مع الشركات العالمية، وإليكم 7 معلومات عن مصنع " انجل ييست ايجيبت"، ودعم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " للمصنع.

أولا : مصنع " أنجل ييست إيجيبت" هو أحد مصانع مجموعة أنجل"بيست الصينية" العالمية بمساحة المصنع 110 ألف متر مربع.

ثانيا : المصنع متخصص في مجال التكنولوجيا الحيوية لجميع أنواع الخميرة ومشتقاتها ومستخلص الخميرة ومشتقاته بمحافظة بني سويف بصعيد مصر بحجم عمالة 1000 عامل تقريبا.

ثالثا: الطاقة الإنتاجية للمصنع ستصل إلى 60 ألف طن من الخمائر الحيوية ومستخلصاتها

رابعا : يُعد المصنع الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعمته مبادرة " ابدأ " بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال تسهيل العديد من الإجراءات، بالإضافة إلي دعم كل من الأعمال الخاصة بمرفق المياه للبدء في التوسعات المستقبلية في مجال الطاقة الحيوية  .

خامسا : جميع منتجات المصنع طورت لتكون صديقة للبيئة ونسبة المكون المحلي 90% .

سادسا : القيمة الاستثمارية للمصنع حوالي 250 مليون دولار .

سابعا : حجم التصدير 80% من الإنتاج يتم تصديره إلى 52 دولة حول العالم .

 


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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