شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مصنع انجل ييست ايجيبت ودعم مبادرة ابدأ فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ودعم الاستثمارات المحلية وتنميتها، لتوطين صناعات متنوعة بالتعاون مع الشركات العالمية، وإليكم 7 معلومات عن مصنع " انجل ييست ايجيبت"، ودعم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " للمصنع.

أولا : مصنع " أنجل ييست إيجيبت" هو أحد مصانع مجموعة أنجل"بيست الصينية" العالمية بمساحة المصنع 110 ألف متر مربع.

ثانيا : المصنع متخصص في مجال التكنولوجيا الحيوية لجميع أنواع الخميرة ومشتقاتها ومستخلص الخميرة ومشتقاته بمحافظة بني سويف بصعيد مصر بحجم عمالة 1000 عامل تقريبا.

ثالثا: الطاقة الإنتاجية للمصنع ستصل إلى 60 ألف طن من الخمائر الحيوية ومستخلصاتها

رابعا : يُعد المصنع الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعمته مبادرة " ابدأ " بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال تسهيل العديد من الإجراءات، بالإضافة إلي دعم كل من الأعمال الخاصة بمرفق المياه للبدء في التوسعات المستقبلية في مجال الطاقة الحيوية .

خامسا : جميع منتجات المصنع طورت لتكون صديقة للبيئة ونسبة المكون المحلي 90% .

سادسا : القيمة الاستثمارية للمصنع حوالي 250 مليون دولار .

سابعا : حجم التصدير 80% من الإنتاج يتم تصديره إلى 52 دولة حول العالم .



