شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 3185 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في السوق المصري، خلال تداولات اليوم الجمعة، في الصاغة بعد ارتفاع 10 جنيهات، على خلفية صعود السعر العالمي للذهب بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 3185 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 3185 جنيها

عيار 24 يسجل 3640 جنيها

عيار 18 يسجل 2730 جنيها

الجنيه الذهب 25480 جنيها

الذهب العالمي

ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة في طريقها إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تستعد الأسواق لتقبل تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي والذي يساهم بشكل أساسي في تحديد مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي من المتوقع له أن يؤثر بشكل كبير على أداء الذهب اليوم.

سجل سعر الأونصة من الذهب اليوم ارتفاع بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2368 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2365 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2357 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن وجد الدعم في تداولاته هذا الأسبوع من تراجع مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل 7 جلسات متتالية من الخسائر وفقاً لمؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع في طريقه إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي بعد 4 أسابيع متتالية من المكاسب.

البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي تسببت في تزايد توقعات الأسواق في خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي في وقت قريب، حيث تراجعت أعداد وظائف القطاع الخاص الأمريكي بالإضافة إلى ارتفاع أعداد طلبات اعانات البطالة الأمريكية.