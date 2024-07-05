شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهم محور التدريب والتطوير بمبادرة ابدأ فى الاستثمار بالعنصر البشرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

حظى محورالتدريب والبحث والتطوير باهتمام كبير في خطة عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ "، حيث تضع في اعتبارها تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجة من خلاله ، وفيما يلى نرصد أهم هذه الأهداف :

يهدف محور التدريب والبحث والتطوير من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " إلى الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراتهم ، باللإضافة ألي تنفيذ استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة المجتمعية النمطية تجاة التعليم الفني والعمالة الفنية .



مبادرة ابدأ

كما يعمل محور البحث والتدريب علي التعاون والتكامل مع كافة المؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني لتحقيق الاستدامة وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية ، وتوفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية من خلال عمل تدريبات علي أعلي مستوي وفقًا للمقاييس الدولية مما ينعكس على توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري .



مبادرة ابدأ محور البحث والتدريب

وأخيرا ولي أخرا يهدف هذا المحور لدعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة .