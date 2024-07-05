شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها التعليم والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 3.3%، وصعد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك بنسبة 2.9%، 2.5%، على التوالي، وزاد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، 1.1%، على التوالي.

وقفزت قطاعات مواد البناء، والتجارة والموزعون، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.5%، 0.4%، 0.2%، على الترتيب، فيما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.2%، وهبط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.8%، وانخفض قطاعا السياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، 1.4%، على التوالي، ونزل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 28364.79 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 6222.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 9057.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 34726.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 6441.01 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 36.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.908 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.215 تريليون جنيه إلى 1.240 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 391.4 مليار جنيه إلى 396.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.