شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها التعليم والعقارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 05 يوليو 2024 04:09 م
تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 3.3%، وصعد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك بنسبة 2.9%، 2.5%، على التوالي، وزاد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، 1.1%، على التوالي.
وقفزت قطاعات مواد البناء، والتجارة والموزعون، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.5%، 0.4%، 0.2%، على الترتيب، فيما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.2%، وهبط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.8%، وانخفض قطاعا السياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، 1.4%، على التوالي، ونزل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.2%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 28364.79 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 6222.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 9057.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 34726.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 6441.01 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 36.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.908 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.215 تريليون جنيه إلى 1.240 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 391.4 مليار جنيه إلى 396.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.
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