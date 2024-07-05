شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز معلومات عن مبادرة " ابدأ " الوطنية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية أماني سمير مسئولة ملف ابدأ الوطنية عبر لقاء علي تلفزيون " الخليج 365 " أن مبادرة " ابدأ" الوطنية ، لتطوير الصناعة الوطنية قدمت الدعم لأصحاب المصانع ، وكانت البداية لانطلاقها في 29 أكتوبر عام 2022، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتذليل العقبات، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو تقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات ، وكذلك دعم المشروعات الجديدة لزيادة الاستثمارات.

وتحدثت الكاتبة الصحفية أمانى سمير عن أهم 10 معلومات عن مبادرة ابدأ قائلة:

- مبادرة " ابدأ " الوطنية هي مبادرة شبابية وطنية لخريجى شباب البرنامج الرئاسي هدفها رفع شعار " صنع في مصر " في العالم أجمع .

أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لشباب البرنامج الرئاسى، خلال «الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة» فى 29 أكتوبر 2022

تهدف لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول

تعمل بشكل أساسى على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات

تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030

شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات هى الذراع التنفيذى للمبادرة .

تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضى بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات .

تقديم أوجه الدعم اللازم، لتقنين أوضاع المخالفين اللوجيستية .

تقديم الدعم الفنى للمتعثرين كمبادرة أما شركة " ابدأ " تدخل في شراكات كبري بنسب ودعم مادي علي حسب المشروع .

وأخيرا تدريب للعمالة الفنية من خلال محور البحث والتدريب والتطوير بإنشاء مبادرة "معدتك شركتك" والتى سجلت 5 دورات متتالية للذكور والإناث .