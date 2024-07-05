شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أدوية حكومية تستهدف زيادة صادراتها بنسبة 112% خلال العام المالي المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية-إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- زيادة قيمة الصادرات لمستحضرات الشركة إلى 51.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2024 مقابل مبلغ 24.1 مليون جنيه فعلي في 30 يونيو عام 2023 ومقابل مستهدف معتمد 33.5 مليون جنيه لعام 2023/2024 بنسبة نمو قدرها 112.7% عن الفعلي في 30 يونيو 2023، وفق بيانات الشركة للبورصة المصرية.

وتستهدف شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق إيرادات تبلغ 1.271 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 مقابل مبلغ 663.2 مليون جنيه فعلي في 30 يونيو عام 2023 ومقابل مستهدف معتمد 815 مليون جنيه لعام 2023/2024 بنسبة نمو قدرها 91.5% عن الفعلي في 30 يونيو 2023.

وتعتزم شركة ممفيس، زيادة قيمة الإنتاج لمستحضرات الشركة للعام المالي 2024/2025 إلى 1.27 مليار جنيه مقابل مبلغ وقدره 692.5 مليون جنيه فعلي في 30 يونيو عام 2023 ومقابل مستهدف معتمد 815 مليون جنيه لعام 2023/2024 بنسبة نمو قدرها 83.4% عن الفعلي في 30 يونيو 2023.

ووفق إفصاح لـ"ممفيس"، تنفذ الشركة خطة لتحديث خطوط الإنتاج خلال السنة المالية المقبلة، تقوم على تحقيق متطلبات وشروط التصنيع الجيد بمبلغ 80 مليون جنيه، من خلا تطوير معامل وأجهزة تأكيد الجودة، ومعامل وأجهزة الأبحاث، وشراء ماكينتين لتحضير وتعبئة المراهم، وأخرى لتلميع الكبسول، إضافة إلى استكمال مشروع المكينة الجديد ERB.

وتعتزم شركة ممفيس العمل على دعم جهاز البيع والتوزيع والتصدير والمكتب العلمي لزيادة الحصة السوقية من كافة المستحضرات المنتجة للعمل على النمو الأفقي والرأسي للمبيعات، وزيادة قدرة الشركة التنافسية محليًا وعالميًا وذلك حتى تتمكن الشركة من تحقيق مستهدفاتها وتحقيق الربحية وتنمية وتعظيم مواردها لزيادة مبيعات الشركة.