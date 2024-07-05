شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: دعم الإنتاج والتصدير أولويات الحكومة الجديدة لنمو الاقتصاد والتوظيف والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن مستقبل مصر الاقتصادى لدعم النمو والتوظيف يتمثل فى التركيز على الإنتاج والتصدير، موضحاً أن زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى وتصدير المنتجات المصرية للخارج فى ظل مستهدف صادرات يبلغ 145 مليار دولار يدعم موارد العملة الصعبة وتنافسية الاقتصاد المصرى.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن آلية العمل الحكومى خلال المرحلة المقبلة تركز على زيادة إجمالى موارد العملة الصعبة السنوية لمصر من 100 مليار دولار سنوياً فى الوقت الحالى إلى 300 مليار دولار سنوياً خلال 6 سنوات من قطاعات تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية استحداث منصبين جديدين فى الحكومة الجديدة وهما نائبى رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية والتنمية الصناعية بما يحقق أهداف بناء الإنسان المصرى ودعم التنمية المستدامة فى قطاعات التصنيع المختلفة والبناء عن النقلة النوعية فى قطاع البنية التحتية والموانئ والتى قفزت بتصنيف مصر 100 مركز عالمياً لتحتل المرتبة 18 فى مؤشر جودة الطرق.