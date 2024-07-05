شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تسجل أعلى مستوى خلال شهرين عند 3205 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في السوق المصرية، خلال التداولات المسائية اليوم الجمعة، تسجيل أعلى مستوى للذهب منذ شهرين تقريبًا، بسبب الصعود العالمي للأوقية عند مستويات اقتربت من 2380 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3663 جنيها.

عيار 21 يسجل 3205 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2747 جنيها.

عيار 14 يسجل 2173 جنيها.

الجنيه الذهب 25648 جنيها.

الذهب العالمي

ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة في طريقها إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تستعد الأسواق لتقبل تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي والذي يساهم بشكل أساسي في تحديد مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي من المتوقع له أن يؤثر بشكل كبير على أداء الذهب اليوم.



البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي تسببت في تزايد توقعات الأسواق في خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي في وقت قريب، حيث تراجعت أعداد وظائف القطاع الخاص الأمريكي بالإضافة إلى ارتفاع أعداد طلبات إعانات البطالة الأمريكية.