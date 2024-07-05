الاقتصاد

الأسهم الأوروبية.. تراجع مؤشر ستوكس بنسبة 0.2%

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واس - عواصم  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - متأثرة بخسائر قطاعي البنوك والطاقة، سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة تراجعا عند الإغلاق.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع في وقت سابق من اليوم.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وأنهى المؤشر الأسبوع على ارتفاع 1%. كما انخفض المؤشر الفرنسي 0.3%، فيما هبط المؤشر الفرعي لأسهم قطاع البنوك 0.9%.
وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطاقة نحو 1%، وقفز المؤشر فايننشال تايمز 250 البريطاني.

نتائج الأسهم الأوروبية

ويركز على الشركات المحلية بنحو 0.9%، ليغلق عند أعلى مستوى في شهر.
كما انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 0.4%.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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