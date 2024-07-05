شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. تراجع مؤشر ستوكس بنسبة 0.2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - متأثرة بخسائر قطاعي البنوك والطاقة، سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة تراجعا عند الإغلاق.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع في وقت سابق من اليوم. مؤشرات الأسهم الأوروبية وأنهى المؤشر الأسبوع على ارتفاع 1%. كما انخفض المؤشر الفرنسي 0.3%، فيما هبط المؤشر الفرعي لأسهم قطاع البنوك 0.9%.

وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطاقة نحو 1%، وقفز المؤشر فايننشال تايمز 250 البريطاني. نتائج الأسهم الأوروبية ويركز على الشركات المحلية بنحو 0.9%، ليغلق عند أعلى مستوى في شهر.

كما انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 0.4%.

