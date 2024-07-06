شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2815 دولار أمريكي، بزيادة 0.48%.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1827 يورو بزيادة 0.24 %.