الاقتصاد

أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2815 دولار أمريكي، بزيادة 0.48%.
كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1827 يورو بزيادة 0.24 %.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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