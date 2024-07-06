شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية خلال أول أسبوع فى يوليو.. 9 شركات ترتفع بنسبة تفوق 10% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 9 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 10% خلال جلسات أول أسبوع في شهر يوليو، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 10.47% ليصل إلى مستوى 2.850 جنيه.



2- المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 11.64% ليصل إلى مستوى 0.259 جنيه.

3- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنسبة 11.72% ليصل إلى مستوى 0.324 جنيه.

4- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بنسبة 12.43% ليصل إلى مستوى 0.787 جنيه.

5- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 17.84% ليصل إلى مستوى 0.588 جنيه.

6- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بنسبة 19.54% ليصل إلى مستوى 60.210 جنيه.

7- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بنسبة 21.05% ليصل إلى مستوى 6.440 جنيه.

8- الحديد والصلب المصرية بنسبة 21.43% ليصل إلى مستوى 27.480 جنيه.

9- أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 27.20% ليصل إلى مستوى 0.332 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 28364.79 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 6222.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 9057.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 34726.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 6441.01 نقطة.