شكرا لقرائتكم خبر عن "العامة لمنتجات الخزف والصيني" تعلن تأجير مصنع السيراميك بداية من شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، إنه تم إيجار مصنع السيراميك بداية من شهر يونيو الجاري، لزيادة الإيرادات، بعد ارتفاع تكلفة إجراء عمرات للمصنع لتعطله لفترة طويلة.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني – شينى في الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، والذي طالب الشركة باستغلال الأصول المعطلة وغير المستغلة والبالغ تكلفتها 24.1 مليون جنيه، وصافي قيمتها الدفترية نحو 6.7 مليون جنيه تتمثل في أفران ومكابس وطواحين وماكينات صب وخطوط إنتاج.

أضافت شركة شيني، أنه تم إيقاف المرحلة الرابعة من مشروع إنشاء شبكة الحماية المدنية، لعدم توافر السيولة المالية، وذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن رصيد حساب التكوين الاستثمارية مبلغ 5.3 مليون جيه تمثل قيمة شبكة الحماية المدنية بعد الانتهاء من المراحل الثلاثة الأولى، دون أن يتم الانتهاء من المرحلة الرابعة.

ذكرت شركة شيني، أنها تعمل على تصريف المخزون من الخامات ومواد قطع الغيار، تنفيذًا لتوصيات الجمعيات العمومية، وسيتم حصر الأصناف من مخزون قطع الغيار من السيراميك، وجاري التجهيز لعرضها على المستأجر لمصنع السيراميك أو عرضه في مزاد.

يأتي ذلك ردًا على تضمن مخزون الخامات لشركة شيني مواد وقطع غيار بمبلغ نحو 35.4 مليون جنيه بعد خصم المخصص البالغ مليون جنيه في حين تضمن ذلك المخزون أصناف راكدة منذ 30 يونيو عام 2021 بمبلغ نحو 9.9 مليون جنيه.

لفتت شركة شيني، إلى أنه تم سداد مبلغ 14.5 مليون جنيه لشركة بترو تريد في شهر فبراير 2024، ومبلغ 2 مليون جنيه في شهر مارس 2024، بخلاف مبلغ 28 مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لشركة الغاز، وسيتم الالتزام بالسداد في ضوء توافر السيولة اللازمة للشركة، يأتي ذلك بعدما تضمن حساب الموردين مبلغ 47.6 مليون جنيه يمثل مديونية شركة بترو تريد تمثل قيمة فواتير لم تسدد ترجع معظمها إلى ما قبل يونيو 2023.