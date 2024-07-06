شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، أول أسبوع في شهر يوليو، بحجم تداول بلغ 30.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، يليه سهم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 31.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سى أى بى)" بحجم تداول بلغ 15.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 113.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 744.9 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 136.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 599.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية" بحجم تداول بلغ 896.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 487.5 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 24.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 487.1 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية"، بحجم تداول 65.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 448 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 7 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 421.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "ابن سينا فارما" بحجم تداول بلغ 118.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 359.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 28364.79 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 6222.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 9057.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 34726.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 6441.01 نقطة.