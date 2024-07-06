شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. داو جونز الصناعي يغلق مرتفعًا بنسبة 0.2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية عند الإغلاق على صعود مع نهاية تعاملات الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 67.87 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 87ر39375 نقطة. مؤشرات الأسهم الأمريكية وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 17ر30 نقطة، أو 5ر0%، ليصل إلى 19ر5567 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 46ر164 نقطة، أو 9ر0%، ليصل إلى 76ر18352 نقطة.

