شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن.. استقرار أسعار الفراخ والبيض في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

شهدت بورصة الدواجن في مصر، استقرارًا في أسعار الفراخ بعد هبوط 10 جنيهات في مصر، وسجلت الفراخ البيضاء مستويات 75 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 85 جنيها، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 85 إلى 90 جنيها للكيلو تقريبًا، ويختلف بحسب النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع.



وحول تطورات أسعار البيض في الأسواق، شهدت تراجعًا، وسجل سعر الكرتونة هبوط 10 جنيهات تقريباً لتسجل 130 جنيها للبيض البلدي، و 135 لكرتونة البيض الأبيض و 137 للبيض الأحمر.

وكانت الأسعار قد بدأت تشهد هبوط بحوالي 5 جنيهات في المزارع من مستويات 90 إلى 85 جنيها ثم إلى 75 مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر.