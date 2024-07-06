شكرا لقرائتكم خبر عن 7.244 مليون طن حجم إنتاج شركات الأسمنت خلال أول شهرين من عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

انخفض إنتاج مصر من الأسمنت إلى 7.244 مليون طن خلال شهري يناير وفبراير 2024 مقابل 7.316 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بتراجع بحجم 72 ألف طن، وتوزع إنتاج الأسمنت بين 3.366 مليون طن خلال شهر يناير 2024 مقابل 4.033 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبين 3.33 مليون طن خلال يناير 2024 مقابل 3.283 مليون طن خلال يناير 2023، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفضت مبيعات الأسمنت إلى 6.515 مليون طن خلال شهري يناير وفبراير 2024 مقابل مع 6.661 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بتراجع بحجم 146 ألف طن، وزاد متوسط سعر طن الأسمنت من 2158 جنيه في فبراير 2023 إلى 2621 جنيه في فبراير 2024.

ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.

وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.