الاقتصاد

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية في أسبوع

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.27%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2406.1 نقاط.

 

 

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.6 ملايين دينار أردني مقارنة مع 4.2 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 15.2% فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 17.8 مليون دينار أردني، مقارنة مع 21.0 مليون دينار للأسبوع السابق.

 

 

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 18.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 10837 صفقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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