المغرب يوقّع اتفاق تمويل من البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت المملكة المغربية والبنك الدولي بالرباط اليوم، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية.

وينص الاتفاق الذي وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتش، على دعم توظيف مساهمات الدولة والقطاع الخاص في المجهود الاستثماري، وتعزيز الحياد التنافسي، وتحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.

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