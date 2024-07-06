ملتقى القصيم العقاري يختتم أعماله بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم ملتقى القصيم العقاري الذي نظمته غرفة عنيزة اليوم، أعماله التي استمرت على مدى (3) أيام بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وكبرى شركات التطوير العقاري بالمملكة.

وقدم رئيس الغرفة التجارية بعنيزة خالد بن محمد الصيخان شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على رعايته ودعمه للملتقى، معلناً نجاح أعماله، كما شكر للجهات الداعمة والمشاركة.

وكان اليوم الثالث والأخير للملتقى شهد عقد (7) ورش عمل تناولت عدة قضايا عقارية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري.

ففي ورشة عمل “كيف يصمم المطور المنتجات العقارية” تحدث المهندس بندر المعارك من شركة ذرى العقارية عن أنواع الاستثمار العقاري التي تشمل الخدمات والمنتجات، وما يقدمه المطور العقاري من منتجات سكنية وتجارية وصناعية وزراعية

واستعرض في جلسة “مفهوم تكنلوجيا العقارات” الدكتور هشام القاسم من جامعة الملك سعود تطبيقات التقنية على التصاميم المعمارية والتثمين العقاري والمباني الذكية وتأثيرها على تطور القطاع العقاري.

فيما تناولت ورشة ” برنامج تمكين المطورين العقاريين” التي قدمها فيصل المديهيم من صندوق التنمية العقارية الحلول والمنتجات التمويلية التي يقدمها البرنامج التابع لصندوق التنمية العقارية للمستثمرين بالقطاع، وفي ورشة ” برنامج التمويل السياحي للقطاع السياحي” استعرض إبراهيم الزغيبي من بنك التنمية الاجتماعية برامج التمويل التي يقدمها البنك لمنشآت القطاع السياحي وكيفية الاستفادة منها، وفي ورشة ” تعريف بمركز خدمات المطورين العقاريين إتمام” قدم المهندس تامر مختار تعريفاً بدور المركز وخدماته لتمكين المطورين العقاريين من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية

وفي ورشة “حق الانتفاع العقاري تناول محمد الشهري من وزارة الاستثمار أهمية حق الانتفاع العقاري للمستثمرين وممارساته وتطبيقاته العالمية وأثره في تعزيز تنافسية القطاع العقاري، واستعرضت في جلسة” التصميم الداخلي لمنزل العمر”، المهندسة ربى الفنيخ مراحل تصميم المنزل وأهمية التصميم الداخلي في استغلال المساحات وتوفير التكاليف.

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