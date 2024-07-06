مركز دلني للأعمال يطلق “بوصلة دلني الجوف” لاستعراض فرص الاستثمار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الجوف

يطلق مركز دلني للأعمال إحدى مبادرات بنك التنمية الاجتماعية ملتقى “بوصلة دلني الجوف.. نتجه معاً” في مركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا الإثنين الموافق 8 يوليو المقبل خلال الفترة من السادسة وحتى التاسعة مساءً.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والممكنات لرواد الأعمال في منطقة الجوف واستعراض البرامج وفرص التمويل والالتقاء بأهم الجهات والداعمين في المنطقة وإطلاق المبادرات التمكينية ذات العلاقة، مستهدفاً قطاعات الغذاء والطاقة المتجددة والفرص السياحية والتراثية والفرص الصناعية والتعدينية.

ويشهد الملتقى عقد جلسات حوارية مع تسعة متحدثين و 20 معرضاً للجهات الحكومية والخاصة وتقديم جلسات إرشادية عبر 15 مستشار.

ويساهم مركز دلني للأعمال عبر هذا الملتقى بتحقيق الدعم والتمكين للراغبين في تأسيس مشاريعهم على أسس سليمة، والمساهمة في استدامة عمل المنشآت وضمان استمراريتها على المدى الطويل وزيادة كفاءتها، والمساهمة في تقليل التعثر للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتعظيم الأثر من خلال تفعيل المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي للجهات والأفراد، ورفع قدرات الجهات وتمكين العاملين في المنشآت.

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