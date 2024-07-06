شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحصيلة الضريبية من قناة السويس إلى 94.4 مليار جنيه خلال 11 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالسبت، 06 يوليو 2024 09:00 ص
ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 1.437 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 بزيادة بقيمة 381.2 مليار جنيه بنسبة نمو 36% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعًا في الأساس بارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 94 مليار جنيه بنسبة زيادة 46% لتسجل 300 مليار جنيه، وارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 287 مليار جنيه بنسبة زيادة 34% لتسجل 1.137 تريليون جنيه.
وجاءت الزيادة في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع الحصيلة من الضريبة على الشركات بقيمة 98.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.1% لتصل إلى 357.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 نتيجة ارتفاع الحصيلة الضريبة من قناة السويس بـ19.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.4% لتصل إلى 94.4 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة الضريبية من الشركات الأخرى بـ61.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.8% لتحقق 219.4 مليار جنيه.
كما ارتفعت المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 173.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 40.8% لتسجل 599 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، نتيجة زيادة الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بـ34.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.2% لتحقق 127.5 مليار جنيه، والضريبة على النشاط التجاري والصناعي بـ35 مليار جنيه بنسبة زيادة 57% لتحقق 96.2 مليار جنيه، والضريبة على المهن غير التجارية بـ3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 42.3% لتحقق 10.2 مليار جنيه، والضرائب الرأسمالية بـ0.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 42.8% لتحقق 3.1 مليار جنيه.
ونمت المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بنحو 127.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 27.1% لتسجل 599.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، نتيجة زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بـ3.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 34.4% لتحقق 12.9 مليار جنيه، وضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بـ3.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.1% لتحقق 16.6 مليار جنيه.
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