شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحصيلة الضريبية من قناة السويس إلى 94.4 مليار جنيه خلال 11 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 1.437 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 بزيادة بقيمة 381.2 مليار جنيه بنسبة نمو 36% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعًا في الأساس بارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 94 مليار جنيه بنسبة زيادة 46% لتسجل 300 مليار جنيه، وارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 287 مليار جنيه بنسبة زيادة 34% لتسجل 1.137 تريليون جنيه.

وجاءت الزيادة في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع الحصيلة من الضريبة على الشركات بقيمة 98.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.1% لتصل إلى 357.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 نتيجة ارتفاع الحصيلة الضريبة من قناة السويس بـ19.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.4% لتصل إلى 94.4 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة الضريبية من الشركات الأخرى بـ61.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.8% لتحقق 219.4 مليار جنيه.

كما ارتفعت المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 173.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 40.8% لتسجل 599 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، نتيجة زيادة الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بـ34.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.2% لتحقق 127.5 مليار جنيه، والضريبة على النشاط التجاري والصناعي بـ35 مليار جنيه بنسبة زيادة 57% لتحقق 96.2 مليار جنيه، والضريبة على المهن غير التجارية بـ3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 42.3% لتحقق 10.2 مليار جنيه، والضرائب الرأسمالية بـ0.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 42.8% لتحقق 3.1 مليار جنيه.

ونمت المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بنحو 127.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 27.1% لتسجل 599.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، نتيجة زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بـ3.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 34.4% لتحقق 12.9 مليار جنيه، وضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بـ3.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.1% لتحقق 16.6 مليار جنيه.