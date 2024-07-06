الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات اليوم.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 87ر67 نقطة،ليصل إلى 87ر39375 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17ر30 نقطة،ليصل إلى 19ر5567 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 46ر164 نقطة ، ليصل إلى 76ر18352 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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