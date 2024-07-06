شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات اليوم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 87ر67 نقطة،ليصل إلى 87ر39375 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17ر30 نقطة،ليصل إلى 19ر5567 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 46ر164 نقطة ، ليصل إلى 76ر18352 نقطة.