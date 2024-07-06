شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع لأعلى مستوى خلال 3 أشهر بسبب الأوقية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر صعودا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية بحوالي 45 جنيها، وذلك على خلفية صعود سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية لأعلى مستوياته في 3 أسابيع تقريبا، في حين يعتبر السعر الحالي المسجل في سوق الذهب هو الأعلى منذ 3 أشهر تقريبا.

سعر الذهب في مصر عيار 21 تحركا من 3180 إلى 3225 جنيها للجرام بدون مصنيعة، مع الارتفاع الكبير في أسعار أوقية الذهب التي اقتربت من 2400 دولار بنهاية جلسات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3686 جنيها.

عيار 21 يسجل 3225 جنيها.

عيار 18 يسجل 2764 جنيها.

عيار 14 يسجل 2150 جنيها.

الجنيه الذهب 25800 جنيه.

واصلت أسعار الذهب العالمية الصعود خلال تعاملات أمس الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر بعد بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية التي أظهرت تراجع سوق العمل، مما رفع التوقعات حول خفض الفدرالي الأميركي لمعدل الفائدة خلال اجتماعه في شهر سبتمبر 2024